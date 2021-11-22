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Расширение производств и создание новых: в Брестской области сформировали перечень инвестпроектов

В Брестской области сформировали перечень из 179 инвестиционных проектов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на облисполком.

“Брестский облисполком в рамках разработки прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022-2025 годы с учетом потенциала и точек роста регионов сформировал перечень из 179 производственных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составляет более Br2,9 млрд, из них на 2022 год – Br662,2 млн”, – рассказали в облисполкоме. Деньги планируется привлечь в создание новых компаний, строительство объектов в сфере агропромышленного комплекса, а также реализовать проекты на действующих предприятиях.

В Брестской области определили 47 инвестпроектов, формирующих промышленный потенциал развития региона. Их общая стоимость оценивается в Br2 млрд, в том числе на 2021-2025 годы – Br862 млн. Предусматривается создание почти 4 тыс. рабочих мест.

В частности, один из проектов касается строительства горно-обогатительного комбината на базе месторождения Ситницкое. ОАО “Березастройматериалы” намерено расширить производство керамической плитки. На “Кузлитмаше” рассматривают возможность разработки и освоения производства новой линейки механических прессов точной штамповки. Холдинговая компания “Пинскдрев” и “558 Авиационный ремонтный завод” планируют модернизировать свое производство. Обсуждается вариант строительства завода минеральной ваты на основе гранитоидов.

“В текущей пятилетке будет продолжен поиск инвесторов для реализации значимых проектов по созданию в регионах новых предприятий и производств с высокой добавленной стоимостью, в том числе на основе использования местных сырьевых ресурсов”, – подчеркнули в Брестском облисполкоме.

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Наталья Лялюк

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