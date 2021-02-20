Станок нового поколения установят на РУПП “Гранит”

К концу марта на ремонтно-механическом участке литейно-механического цеха РУПП «Гранит» планируют запустить в эксплуатацию токарно-карусельный станок белорусского производства «MZOR».

Его отличительная особенность – числовое программное управление, которое позволяет оборудованию самостоятельно обрабатывать металлические заготовки. Кроме того, два специальных узла для крепления инструментов предоставит возможность делать это одновременно в двух плоскостях.

Фото РУПП “Гранит”.