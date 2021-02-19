В Беларуси будет внедрена единая автоматизированная госсистема учета древесины и сделок с ней

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №50 “О совершенствовании деятельности по учету древесины”.

Документом предусматривается внедрение единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), а также переход на обязательное использование данной системы всеми субъектами в процессе хозяйственной и иной деятельности при заготовке древесины на землях лесного фонда.

Кроме того, упрощается процедура администрирования перемещения древесины – соответствующие документы будут оформляться в электронном виде.

Указом также закреплено право вести учет в ЕГАИС древесины, заготовленной на землях, не входящих в состав земель лесного фонда.

Основные нормы указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.