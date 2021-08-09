В чем особенности жилого дома, который сейчас строят в Микашевичах?

Как и предыдущие жилые здания, он запроектирован по системе широкий шаг с поперечными несущими стенами из сборных железобетонных элементов. А вот особенность этой новостройки в том, что она состоит из двух разноплановых 36-квартирных блок-секций, каждая высотой в 9 этажей. Дом будет оборудован лифтами грузоподъемностью 630 килограмм.

Общая площадь квартир же составит более 4,5 тысяч м2. Проектно-сметной документацией предусмотрено строительство новых инженерных коммуникаций, а также замена ветки магистральных тепловых сетей общей протяженностью 436 метров. Кроме того, при благоустройстве территории планируется уложить 3 133 м2 бетонной плитки, установить детскую игровую площадку и т.д.