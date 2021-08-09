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В чем особенности жилого дома, который сейчас строят в Микашевичах?

Как и предыдущие жилые здания, он запроектирован по системе широкий шаг с поперечными несущими стенами из сборных железобетонных элементов. А вот особенность этой новостройки в том, что она состоит из двух разноплановых 36-квартирных блок-секций, каждая высотой в 9 этажей. Дом будет оборудован лифтами грузоподъемностью 630 килограмм.

Бригада в составе монтажника Бориса Кузьмича, бригадира-монтажника Вадима Байда, электросварщиков Дениса Грабовича и Сергея Игнатенко

Общая площадь квартир же составит более 4,5 тысяч м2. Проектно-сметной документацией предусмотрено строительство новых инженерных коммуникаций, а также замена ветки магистральных тепловых сетей общей протяженностью 436 метров. Кроме того,  при благоустройстве территории планируется уложить 3 133 м2 бетонной плитки, установить детскую игровую площадку и т.д.

Одновременно со строительством многоэтажки занимаются благоустройством придомовой территории Валерий Орехов, Дмитрий Поборцев и Юрий Лунцевич.

 

 

 

 

 

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Наталья Лялюк

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