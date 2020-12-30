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Работу в новом формате наладила одна из старейших микашевичских мастерских

Осенью швейная мастерская ЖКХ по адресу вышла из состава предприятия. Как воспринял небольшой коллектив переход в частную форму собственности? Что изменилось в мастерской, услугами которой горожане и жители окрестных деревень пользуются уже полувека?
– Несколько месяцев назад руководство коммунального предприятия предложило нам стать самостоятельными. Детально обсудили все с напарницей Ириной Литвинович и решили воспользоваться этим предложением, – рассказывает одна из новых хозяек мастерской Татьяна Кузнецова. – Оформили необходимые документы, заключили договор аренды, пригласили оценщика для дальнейшего выкупа швейного оборудования …
Несмотря на различные организационные вопросы, постарались, чтобы клиенты не почувствовали неудобств. Сегодня мастерская размещается по-прежнему адресу – ул. Первомайская,9 (в бывшем общежитии ОАО «Спецжелезобетон»). Время работы откорректировали, чтобы люди смогли воспользоваться услугами и в будни, и в выходные дни.
– Беремся за все – от мелкого ремонта до крупных переделок различной одежды, индивидуальный пошив платьев, костюмов, блузок, брюк, изготавливаем интерьерный текстиль, временно отказались от аквачистки перьевых подушек, курток и стирки ватных одеял, пледов и покрывал, пошива постельного белья из нашего материала, – говорит собеседница. – Однако по-прежнему будем стремиться, чтобы наши услуги оставались удобными, качественными и оперативными.
Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора.

 

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Наталья Лялюк

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