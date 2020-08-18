Экономика

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 2,9%

L N Send an email 12 часов тому назад
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Розничный товарооборот в январе — июле 2020 года составил Br29,8 млрд, или 102,9% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот сложился на уровне Br53,5 млрд, или в сопоставимых ценах 92,3% к уровню января — июля прошлого года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br14,9 против Br13,9 за аналогичный период 2019-го.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота страны, в январе — июле 2020-го составил Br27,3 млрд, или 104,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе — июле 2020 года составил Br1,3 млрд, или 79,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019-го.

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L N

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