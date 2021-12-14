ОбществоЭкономика

Совет Министров утвердил положение о выплате вознаграждения общественным инспекторам

Постановлением Совета Министров от 10 декабря 2021 года №715 утверждено положение о порядке выплаты денежного вознаграждения общественным инспекторам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно положению могут поощряться путем выплаты им денежного вознаграждения общественные инспекторы, которые оказывают активное содействие Комитету государственного контроля и его территориальным органам в проведении аналитических и контрольных мероприятий, реализации иных задач и функций, возложенных на органы КГК.

Активное содействие может выражаться в форме успешного выполнения заданий (поручений) органов КГК, личного вклада в общие результаты работы при проведении органами КГК аналитических и контрольных мероприятий, своевременного и качественного выполнения своих обязанностей, а также инициативы, проявленной при оказании содействия органам КГК.

Решение о поощрении принимают председатель КГК (лицо, исполняющее его обязанности) и председатели комитетов госконтроля областей (лица, исполняющие их обязанности). Основанием для решения является представление начальника структурного подразделения органа КГК, согласованное с заместителем председателя КГК, заместителем председателя соответствующего комитета госконтроля области, курирующим структурное подразделение.

Правовой акт принят в соответствии с указом главы государства от 10 сентября 2021 года №339 “Об общественных инспекторах”.

Постановление вступает в силу с 15 декабря.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Семь белорусских спортсменов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Семь белорусских спортсменов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Photo of Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Брестской области

Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Брестской области

Photo of Лесная гостья. В Березе косуля забежала в детский садик (видео)

Лесная гостья. В Березе косуля забежала в детский садик (видео)

Photo of “Ребята – ну просто молодцы!” Лукашенко поздравил хоккейное “Динамо” с победой над финским “Йокерит”

“Ребята – ну просто молодцы!” Лукашенко поздравил хоккейное “Динамо” с победой над финским “Йокерит”

Photo of В ноябре подорожали капуста и свекла, подешевели цитрусовые

В ноябре подорожали капуста и свекла, подешевели цитрусовые

Photo of Дешевый некачественный товар призвали убирать из гипермаркетов в Беларуси

Дешевый некачественный товар призвали убирать из гипермаркетов в Беларуси

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть