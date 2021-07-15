Экономика

Ставка рефинансирования повышается с 21 июля

Как сообщается на сайте Нацбанка, с 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – 10,25 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – 8,25 процента годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь 15 июля 2021 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Как ожидалось, в II квартале 2021 года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года. Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном. Рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия) усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов.

Дополнительным фактором, поддерживающим интенсивный рост потребительских цен в Беларуси, стали повышенные инфляционные ожидания экономических агентов.

В то же время укрепление белорусского рубля в II квартале 2021 года, а также сохранение контроля за денежным предложением ограничивали инфляционные процессы внутри страны.

С учетом всего комплекса внешних и внутренних факторов по итогам июня 2021 года потребительские цены выросли на 9,9 процента в годовом выражении.

В ближайшей перспективе в мировой экономике инфляционный фон сохранится повышенным. Вместе с тем ожидается, что инфляция в странах – торговых партнерах Беларуси станет постепенно замедляться. Во многом этому будет способствовать восстановление баланса спроса и предложения товаров на мировых товарных рынках, в том числе в сегменте продовольственных товаров за счет получения нового урожая сельскохозяйственных культур. В частности, согласно прогнозам Банка России, постепенная нормализация денежно-кредитной политики, в том числе уже принятые решения относительно повышения ключевой ставки, позволят снизить интенсивность инфляционных процессов в Российской Федерации и замедлить рост потребительских цен до целевого уровня во второй половине 2022 года.

В то же время сохраняющаяся высокая инфляция в странах – торговых партнерах наряду со значительной неопределенностью относительно перспектив восстановления мировой экономики, сроков начала и скорости нормализации денежно-кредитных политик в развитых странах, а также увеличившимся отклонением инфляции в Беларуси от целевого уровня может препятствовать замедлению инфляционных процессов в стране.

Принимая во внимание всю совокупность указанных факторов и необходимость ограничения проинфляционных рисков, Правление Национального банка приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов.

В этих условиях по итогам III квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне текущего года. Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В дальнейшем интенсивность инфляционных процессов станет замедляться. В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9 процентов. Инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6 процентов к концу 2022 года.

В последующем Правление Национального банка при принятии решений по денежно-кредитной политике по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, учитывая весь комплекс внешних и внутренних условий, влияющих на фактическую и ожидаемую инфляцию и ее отклонение от целевого ориентира, а также оценку инфляционных рисков.

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