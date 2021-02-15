Экономика

Топливо с 16 февраля дорожает на 1 копейку

Автомобильное топливо в Беларуси с 16 февраля дорожает на 1 копейку, сообщает “Белнефтехим”.

Розничные цены на моторное топливо на АЗС составят:
АИ-92-К5-Евро – Br1,73,
АИ-95-К5-Евро – Br1,83,
АИ-98-К5-Евро – Br2,05,
ДТ – Br1,83.

“Средняя котировка нефти марки Brent с 1 по 12 февраля составила около $60 за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь на 9%, – привели данные в концерне “Белнефтехим”. – В таких условиях значительно возрастают затраты на закупку нефти. В целях обеспечения стабильной работы НПЗ продолжается реализация ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты”.

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