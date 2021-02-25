Утверждена госпрограмма по энергосбережению на пятилетку

Постановлением Совета Министров от 24 февраля 2021 года №103 утверждена государственная программа “Энергосбережение” на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документ направлен на повышение эффективности производственной сферы национальной экономики и укрепление энергетической безопасности страны.

К стратегическим задачам в сфере энергосбережения отнесены: снижение зависимости Беларуси от импортируемых энергоресурсов за счет максимально возможного вовлечения в топливно-энергетический баланс страны собственных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ); сдерживание роста валового потребления ТЭР при экономическом развитии страны и сближение энергоемкости ВВП Беларуси по паритету покупательной способности со среднемировым значением этого показателя.

Программа состоит из двух подпрограмм: “Повышение энергоэффективности” и “Развитие использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ”.

В рамках выполнения программы планируется осуществить мероприятия, среди которых внедрение современных энергоэффективных технологий, энергосберегающего оборудования, приборов и материалов; повышение эффективности работы энергетических мощностей; строительство, реконструкция, модернизация энергоисточников с использованием технологического оборудования, работающего на местных ТЭР, в том числе возобновляемых источниках энергии.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.