Экономика

В Беларуси утверждены сроки ввода АЭС

В Беларуси указом № 447 от 30 ноября 2020 года утверждены сроки ввода Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Документ направлен на обеспечение ввода в эксплуатацию БелАЭС, а также урегулирование вопросов приемки в эксплуатацию ее энергоблоков.

В указе закреплены сроки ввода станции в эксплуатацию: первого энергоблока – в 2021 году, второго – в I полугодии 2022 года.

Указом установлено, что АЭС вводится в эксплуатацию в соответствии с программами ввода в эксплуатацию первого и второго блоков электростанции, утвержденным ее оператором – РУП “Белорусская атомная электростанция”.

Совету Министров поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.

В соответствии с указом Совмином будут назначаться приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока; утверждаться акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту “АЭС-2006” вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации “Росатом”.

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L N

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