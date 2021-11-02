ОбществоЭкономика

В Беларуси запретили продавать жевательный мармелад известного бренда

Четыре вида жевательного мармелада Fruit-tella попали в список опасных продуктов, которые запрещено ввозить и реализовывать на территории Беларуси с 4 ноября, сообщает Госстандарт.

Так, с магазинных полок уберут четыре вида этого бренда: жевательный мармелад «Медвежата», «Звери МIX», «Крутой микс» и «Yo!rms». Причина в том, что при производстве этих сладких лакомств использовались концентрированные соки черной моркови и редиса, изготовленные из недопустимых при производстве соков овощей.

Также Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беаруси сокосодержащего напитка Grand, драже «Филютка», печенья с изюмом «Гарибальди» и стружку сушеного кальмара «Тиксы», поскольку при их производстве использованы различные опасные Е-добавки.

Все эти товары будут запрещены в Беларуси до тех пор, пока не будут устранены нарушения по их качеству.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Творческий конкурс “100 шагов к профессии прокурора” объявлен в Беларуси

Творческий конкурс “100 шагов к профессии прокурора” объявлен в Беларуси

Photo of Минтруда напомнило о требованиях при составлении графика отпусков

Минтруда напомнило о требованиях при составлении графика отпусков

Photo of Прием заявок на «Поздравление Деда Мороза» стартует в «Белпочте»

Прием заявок на «Поздравление Деда Мороза» стартует в «Белпочте»

Photo of О работе перепрофилированных отделений под лечение пациентов с COVID-19 в Брестской области

О работе перепрофилированных отделений под лечение пациентов с COVID-19 в Брестской области

Photo of Повышение БПМ, увеличение детских пособий и соцпенсий – что изменится с 1 ноября

Повышение БПМ, увеличение детских пособий и соцпенсий – что изменится с 1 ноября

Photo of Брестское УВД: родители должны отслеживать контакты и беседы детей в соцсетях

Брестское УВД: родители должны отслеживать контакты и беседы детей в соцсетях

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть