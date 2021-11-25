В Брестской области не заселены почти 1,5 тыс. арендных жилых помещений

В Брестской области насчитывается 1497 незаселенных арендных жилых помещений. Такая информация была озвучена сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Больше года не заселено 1025 помещений, более полугода – 253. Как правило, не пользуются спросом арендные дома или квартиры, которые находятся в отдаленности от райцентров, в бывших военных городках, сельских населенных пунктах, где нет рабочих мест.

По данным Комитета госконтроля, с начала года общее количество арендного жилья в регионе увеличилось на 6%, незаселенного – на 16%, затраты по содержанию которого несут местные бюджеты. Например, 26% незаселенных квартир в Ляховичском районе ежегодно обходятся бюджету примерно в Br20 тыс. “Эта проблема из года в год нарастает. Половина незаселенного жилья не востребована, из этой половины 60% имеют признаки ветхого или аварийного. Должно быть понимание, что делать с этим жильем в перспективе, а не просто нести затраты по его содержанию”, – отметила председатель КГК Брестской области Оксана Цылько.

С 2018 года по октябрь текущего в области введены в эксплуатацию 1242 арендные квартиры общей площадью 69,7 тыс. кв.м. В этом году арендное жилье строят в Бресте, Барановичах, Пинске, а также большинстве районов – Березовском, Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском, Пружанском и Столинском. За 9 месяцев введены в эксплуатацию 15,3 тыс. кв.м арендного жилья, или 85% от годового задания.

“В этом году на текущий ремонт и замену оборудования в 168 квартирах облисполком направил Br896,3 тыс. Между тем ремонта требуют без малого 600 квартир, на что требуется порядка Br4,4 млн. Большинство этих помещений находится в сельской местности. Минжилкомунхоз подготовил проект указа, который предусматривает возможность предоставления арендного жилья без текущего ремонта и проведения его за счет граждан. В свою очередь Госкомитет по имуществу разрабатывает проект указа, регулирующего вопросы отчуждения незаселенных жилых помещений госжилфонда в сельской местности. Предусматривается возможность их продажи с аукциона с понижением начальной цены до одной базовой величины”, – проинформировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Андрей Жук.