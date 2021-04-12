В марте подорожали морковь и картофель, подешевели огурцы и виноград

В марте подорожали морковь и картофель, подешевели огурцы и виноград, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Морковь подорожала на 8,05%, картофель – на 5,92%, свекла – на 4,51%, чеснок – на 4,21%, груши – на 3,94%, цитрусовые – на 1,64%. Огурцы стали дешевле на 34,54%, виноград – на 7,21%, перец – на 2,04%, бананы – на 1,49%, лук репчатый – на 0,34%, яблоки – на 0,21%.

В целом овощи стали дешевле на 8,95%, фрукты – на 0,95%. Мясо и мясопродукты подорожали на 1,33%. Молоко и молочные продукты подешевели на 0,1%. Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 0,47%, рыба и рыбопродукты – на 0,31%

Обеды в столовой стали дороже на 1%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 1,29%, фастфуд – на 0,68%.

Табачные изделия подорожали на 0,69%, алкогольные напитки – на 0,51%.

Непродовольственные товары в марте стали дороже на 1,37%. Одежда подорожала на 1,14%, обувь – на 2,97%, мебель – на 1,84%, электротовары – на 0,8%, стройматериалы – на 1,45%, медикаменты – на 1,74%.

Стоимость услуг повысилась на 0,3%. В марте подорожали услуги гостиниц (на 1,5%), ремонт одежды (на 1,97%), химчистка (на 1,68%), технический осмотр транспортных средств (на 1,45%). Стали дешевле ритуальные услуги (на 1,06%), железнодорожного транспорта (на 1,1%), страхования (на 1,17%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в марте составила 0,7%.