В ноябре подорожали капуста и свекла, подешевели цитрусовые

В ноябре подорожали капуста и свекла, подешевели цитрусовые, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Свежая белокочанная капуста подорожала на 12,79%, свекла – на 9,9%, гречневая крупа – на 6,4%, свежие огурцы – на 5,69%. Цитрусовые подешевели на 12,46%, бананы – на 6,81%, яблоки – на 3,69%, сладкий перец – на 2,6%, морковь – на 2,47%.

В целом овощи стали дороже на 3,8%, фрукты – дешевле на 3,66%. Молоко и молочные продукты подорожали на 0,12%, мясо и мясопродукты – на 0,94%, рыба и рыбопродукты – на 1,8%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,51%.

Обеды в столовой подорожали на 1,14%, в ресторане и кафе – на 0,77%, фастфуд – на 0,91%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,35%, алкогольные напитки – на 0,4%.

Непродовольственные товары в ноябре стали дороже на 0,49%. Одежда подорожала на 0,27%, обувь подешевела на 0,42%. Мебель стала дороже на 0,47%, ковровые изделия – на 0,22%, стройматериалы – на 0,75%. Медикаменты подешевели на 0,06%.

Стоимость услуг повысилась на 0,29%. В ноябре подорожали ремонт бытовых электроприборов – на 3,5%, ритуальные услуги – на 3,22%. Услуги воздушного пассажирского транспорта стали дешевле на 2,1%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,5%.