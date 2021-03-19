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В три очереди пройдет модернизация теплоснабжения РУПП «Гранит»

После реализации проекта предприятие перейдет на оборудование, мощность которого почти в два раза меньше действующего. Вместо трех паровых котлов нужды производства будут обеспечивать водогрейные, на природном газе.
Для накопления тепловой энергии и дальнейшего ее распределения планируется смонтировать два бака-аккумулятора объемом по 25 м3. Также вместо 40-метровой дымовой трубы возведут новую, высотой почти 17 метров. А еще смонтируют систему для очистки воды и специальные каналы для отвода от приборов продуктов сгорания газа. Благодаря переходу на новое оборудование с меньшей мощностью предприятие снизит затраты на производство тепловой энергии, но при этом энергоэффективность котельной будет выше. Еще один плюс –  она будет работать в автономном режиме.

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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