В три очереди пройдет модернизация теплоснабжения РУПП «Гранит»

После реализации проекта предприятие перейдет на оборудование, мощность которого почти в два раза меньше действующего. Вместо трех паровых котлов нужды производства будут обеспечивать водогрейные, на природном газе.

Для накопления тепловой энергии и дальнейшего ее распределения планируется смонтировать два бака-аккумулятора объемом по 25 м3. Также вместо 40-метровой дымовой трубы возведут новую, высотой почти 17 метров. А еще смонтируют систему для очистки воды и специальные каналы для отвода от приборов продуктов сгорания газа. Благодаря переходу на новое оборудование с меньшей мощностью предприятие снизит затраты на производство тепловой энергии, но при этом энергоэффективность котельной будет выше. Еще один плюс – она будет работать в автономном режиме.