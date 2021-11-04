Областной семинар по торговле прошел в Лунинце

Участие в нем принимали председатели правлений райпо, их заместители по торговле и общественному питанию области, представители унитарных предприятий облпотребсоюза “Брестская межрайонная торговая база” и “Пинская межрайонная торговая база”, филиала “Барановичский”, УП “Столиноптторг”.

На обсуждение были вынесены вопросы о мерах, направленных на привлечение покупателей и рост объемов товарооборота розничной торговой сети. Конструктивному разговору предшествовало посещение магазинов “Санта”, “Евроопт”, “Мясная лавка”, “Продукты” №81, “Вега”, “Дары Полесья” и гастронома “Западный”.

Итоги совещания подвели председатели правления: Брестского облпотребсоюза – Леонид Янкович и Лунинецкого райпо – Максим Сумар.