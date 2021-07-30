В агрогородке Мотоль пройдет Международный гастрономический фестиваль «Мотальскія прысмакі»

В агрогородке Мотоль 7 – 8 августа пройдет Международный гастрономический фестиваль «Мотальскія прысмакі». Поначалу он имел статус республиканского кулинарного феста, который проводился ежегодно. В этом году праздник состоится в одиннадцатый раз.

Традиционно здесь будет работать выставка-продажа гончарных, кузнечных, деревянных, соломенных изделий от народных мастеров со всех уголоков Беларуси. Также жительницы разных сельсоветов Ивановщины приготовят лакомства, которыми будут угощать посетителей. В кафе Мотоля повара и официанты проведут мастер-классы по приготовлению и подаче блюд. Кроме того, состоится открытие сквера деревянных скульптур, которые специально к «Мотальскім прысмакам» изготовили участники областного пленера резчиков по дереву. На площадке «Куфэрак весялосці» будет проведена юмористически-развлекательная программа. Местные и приезжие творческие коллективы подготовят интересную праздничную программу. Обычаи и творчество своего народа гостям фестиваля покажут представители различных диаспор, проживающих в Беларуси (армяне, грузины, украинцы, россияне, евреи).