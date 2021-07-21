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В Беларуси подорожает рис

В Беларуси согласовано повышение цен на рис, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

«Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров согласовано повышение цен на рис юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, которые его производят, ввозят и реализуют на внутреннем рынке, в размере, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года. Такое решение принято, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния организаций и сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен», — рассказали в пресс-службе.

Цены могут быть повышены до 31 июля 2021 года.

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