Жилье с господдержкой: абсолютный приоритет – многодетные семьи и люди в погонах

При оказании финансовой поддержки в жилищном строительстве для государства абсолютным приоритетом являются многодетные семьи и люди в погонах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом по актуальным вопросам развития строительной отрасли заместителя премьер-министра Анатолия Сивака и министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича,

о время встречи Александр Лукашенко коснулся вопроса жилищного строительства. “Мы пытаемся поддержать всех. Что такое поддержать? Если бы это просто плечо подставить – это одно. Но это же финансирование, поддержка рублем. А в любой стране всегда дефицит денежных средств. Точно так и у нас, в этой ситуации тем более. Поэтому как будем действовать в будущем? Понятно, что есть абсолютный приоритет – это многодетные семьи, люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени поддерживать”, – отметил Президент.

Глава государства поинтересовался, какие есть предложения по вопросам поддержки населения в жилищном строительстве. “Прежде всего какие категории надо поддерживать? А где-то, может быть, предложить людям поработать на свою квартиру”, – сказал он.