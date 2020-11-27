Брестская область может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 на следующей неделе

В Брестской области на следующей неделе ожидают плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам республиканских изданий сообщил сегодня главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

“Вчера у нас состоялось заседание межрегионального штаба по реагированию на ситуацию с COVID-19, в которой принял участие руководитель штаба, губернатор Гродненской области Владимир Караник. Мы обсудили ситуацию в стационарах, их загруженность, обеспечение кислородом и другие вопросы. Самое главное – спрогнозировали течение заболеваемости на Брестчине на перспективу. Скорее всего, по прогнозам, на следующей неделе мы должны выйти на плато”, – сказал главврач.

По его словам, прогноз делается на основании анализа результатов областных и республиканских графиков, а также итогов первой волны пандемии. Длительность плато в Брестской области предполагается 4-5 недель. На сегодня регион пока не достиг пика по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

“Кроме этого, были даны советы по лечению пациентов, в том числе по их кислородному ведению, большему контролю за ними до этапа перевода в реанимацию. Были поставлены задачи по тщательному изучению анамнеза пациентов, которые нуждаются в подключении к аппаратам ИВЛ: где они находились до стационара, в каком состоянии поступили, как проходило амбулаторное лечение, если оно было. Словом, состоялась продуктивная беседа, которая, кроме выводов, закончилась еще и постановкой определенных задач, для того чтобы улучшить качество оказания помощи пациентам”, – отметил Александр Карпицкий.

Прогнозируется, что ситуация по республике в целом стабилизируется в январе следующего года.