Падзея

Минимально уступили в гостях

Поединок 12 тура чемпионата с участием команд «Гранит-Микашевичи» и «Гомель» состоялся в прошедшую субботу на стадионе «Центральный» в Гомеле.

Елена Данилович Send an email 4 секунды тому назад
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Несмотря на активность хозяев, в первом тайме счет не был открыт. Результативными стали первые 12 минут второго тайма. Сначала гомельская команда благодаря усилиям Никиты Некрасова после розыгрыша углового открыла счет. Спустя 5 минут «гранитовцы» восстановили статус-кво. Отличился Артур Тишко. А вскоре Артем Васьков забил решающий мяч в ворота «Гранита».
У хозяев было еще несколько острых моментов, которые могли закончится взятием ворот. Но надо отдать должное голкиперу нашей команды Павлу Охремчуку, который совершил ряд великолепных сейвов и не позволил гомельчанам увеличить отрыв. 2:1 – минимальная победа «Гомеля».
В последнем туре первого круга «Гранит-Микашевичи» будет принимать гомельский «Локомотив». Игра состоится 18 июля на стадионе «Полесье» в Лунинце в 18.00.

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Елена Данилович

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