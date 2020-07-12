Минимально уступили в гостях

Несмотря на активность хозяев, в первом тайме счет не был открыт. Результативными стали первые 12 минут второго тайма. Сначала гомельская команда благодаря усилиям Никиты Некрасова после розыгрыша углового открыла счет. Спустя 5 минут «гранитовцы» восстановили статус-кво. Отличился Артур Тишко. А вскоре Артем Васьков забил решающий мяч в ворота «Гранита».

У хозяев было еще несколько острых моментов, которые могли закончится взятием ворот. Но надо отдать должное голкиперу нашей команды Павлу Охремчуку, который совершил ряд великолепных сейвов и не позволил гомельчанам увеличить отрыв. 2:1 – минимальная победа «Гомеля».

В последнем туре первого круга «Гранит-Микашевичи» будет принимать гомельский «Локомотив». Игра состоится 18 июля на стадионе «Полесье» в Лунинце в 18.00.