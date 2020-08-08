Мы готовим вам … экстрим

Впрочем, экстрим это очень мягко сказано. Поборники перемен, выступающие против действующей власти, резко сменили тональность. От призывов к мирным акциям протеста они перешли к откровенному экстремизму. В ход теперь идут все средства – лишь бы накалить градус умственной глупости в головах тех, кто готов превратить мирные белорусские улицы в поле боя.

В некоторых интернет-сообществах дошли до призывов умирать и убивать. Читая их послания, то и дело ловишь себя на мысли, будто это происходит не у нас, а где-то очень далеко или в фантастическом романе. Прямо переносишься в знаменитый роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин», где радикальная молодежь от скуки убивала первых встречных, упиваясь своей любовью к насилию.

Вот до каких инструкций опустились вчерашние протестующие, а сегодня радикально настроенные революционеры:

«Не нужно умирать зря. Нужно, чтоб умирали прихвастни режима.

Необходимо одеть на себя 2-3 майки разных цветов.

На лицо маску и надёжно закрепить, и запасную другую для отхода, если что.

В рюкзак: перчатки, баллончик перцовый, если нет пойдет любой с распылителем, шприц с зелёнкой без иголки для помечания противника…

Когда будет единая глобальная акция (революция) помните: победителей не судят…

Желательно, не убивать. Но если придётся, то это будет самооборона…

Если вы на барикадах. Не забывайте про тех, кто в ИВС. Помогите им выйти.

День освобождения Бастилии, любимый праздник французов. Не забывайте…»

Если все еще не верите, что это происходит в отдельных интернет-сообществах, вот скрин:

И вот скажите: таким нравственным уродам сегодня белорусы должны отдать власть? На что надеются экстремисты? Разве не понятно, что вся эта писанина в интернете – уже чистой воды уголовщина? А тот, кто по состряпанным инструкциям сдуру возьмет и экипируется словно гангстер или террорист и выйдет на улицы, возомнив себя пламенным революционером в абсолютно спокойной и благополучной стране, сам себе подписывает приговор на совсем немалый срок тюремного заключения.

Тактика действий экстремистов проста до ужаса. Сначала ласковым и чуть ли не заискивающим тоном позвать своих сторонников прийти вечером на избирательные участки или на площади, а уж в этой толпе специально обученные радикалы подогреют толпу и спровоцируют беспорядки. Только вот кому надо умирать ради чужих идей и уж тем более убивать других людей? Дураков, уверен, немного. А если они есть, то их нужно лечить, как в упомянутом романе Энтони Берджесса.

Кстати, там всё закончилось так, как и должно быть в нормальном правовом государстве. Негодяям воздалось по заслугам. Принудительное лечение выветрило у него из башки напрочь все насильственные замашки. Так будет и у нас. Метод лечения, может, будет и другой, но не менее эффективный.

Сергей ПРОТАСОВ