Охрана объектов – без нарушений

Напоминаем о необходимости соблюдения организацией, осуществляющей охранную деятельность в части охраны своих работников и (или) принадлежащих ей объектов (имущества), условий и правил осуществления указанной деятельности, установленных в Законе Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» и иных нормативных правовых актах, регулирующих порядок осуществления данной деятельности.

Чаще всего при проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера выявляются следующие типичные нарушения:

отсутствие жетонов и удостоверений у работников охраны;

необеспечение профессиональной подготовкой работников охраны;

отсутствие спецпроверок у работников охраны;

отсутствие в организациях комиссий по проверке работников охраны на годность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и физической силы.

Ответственность за нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности установлена статьей 23.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

По вопросам, связанным с осуществлением охранной деятельности, Вы, можете обращаться в Лунинецкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: г. Лунинец ул. Московская, 26, а так же по тел. 3-49-02.

Николай Коваль,

специалист по лицензированию.