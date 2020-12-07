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Правительство Беларуси вновь продлило для ОАО «Лунинецлес» процедуру санации

Это предусмотрено постановлением №697 Совета Министров от 3 декабря 2020 года, которое в этот же день официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. По ходатайству Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности процесс оздоровления финансово-экономического положения лунинецкого предприятия продолжится  до 24 сентября 2023 года.

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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