Правительство Беларуси вновь продлило для ОАО «Лунинецлес» процедуру санации

Это предусмотрено постановлением №697 Совета Министров от 3 декабря 2020 года, которое в этот же день официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. По ходатайству Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности процесс оздоровления финансово-экономического положения лунинецкого предприятия продолжится до 24 сентября 2023 года.