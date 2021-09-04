17 сентября 1939 года

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

О празднике для большинства лунинчан, который начался с освободительного похода Красной Армии, очень подробно писал в «ЛН» в сентябре 1999 года краевед Л.Л. Колосов. В одной из публикаций наш земляк представил книги, вышедшие после 1990 гг. в Польше, с выводами авторов которых, по мнению Льва Леонидовича, «можно и нужно спорить». Но красноречивы сведения о событиях сентября 1939 года и самих поляков. В частности, один из высших офицеров КОПа (корпус охраны пограничной) записал в своем дневнике: «В Пинск отправлены семьи офицеров из Лунинца, Лахвы, Микашевич, Синкевич и семьи гражданских чиновников. Этот шаг избавит этих людей от попадания в руки крестьян («хлопув»), которые уже в первые дни конфликта показали свое предательство и большевистские симпатии».

А чего же еще ожидали поляки, если 18 лет считали хозяев родной земли «быдлом», а свое господство – «миссией по приобщению полешуков к европейской цивилизации»?!

Здесь свои встречали своих! И Иван Лимонт, из ранее упоминавшейся семьи, бросился на чердак, где мать хранила груши, чтобы высушить и продать для укрепления семейного бюджета. Схватив кошелку, юноша бросился к колонне красноармейцев, угощая освободителей. И таких примеров искренней радости лунинчан можно приводить множество!

Но самым большим доказательством того, что освобожденный народ выпрямился и не захочет вновь сгибаться в поклоне перед новоявленными «панами», стала вскоре развязанная фашистами против СССР война. Она не зря названа Великой Отчественной – жители нашего края вместе с народами всей страны давали отпор оккупантам до полной свободы родной земли. Многие – погибли. 20-летний разведчик партизанского отряда «За Родину» бригады им. Кирова Пинского соединения Иван Васильевич Лимонт был смертельно ранен 3 июля 1944 года. Сейчас в этот день отмечаем День независимости…

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.