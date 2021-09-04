Год народного единства

17 сентября 1939 года

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

 

О празднике для большинства лунинчан, который начался с освободительного похода Красной Армии, очень подробно писал в «ЛН» в сентябре 1999 года краевед Л.Л. Колосов. В одной из публикаций наш земляк представил книги, вышедшие после 1990 гг. в Польше, с выводами авторов которых, по мнению Льва Леонидовича, «можно и нужно спорить». Но красноречивы сведения о событиях сентября 1939 года и самих поляков. В частности, один из высших офицеров КОПа (корпус охраны пограничной) записал в своем дневнике: «В Пинск отправлены семьи офицеров из Лунинца, Лахвы, Микашевич, Синкевич и семьи гражданских чиновников. Этот шаг избавит этих людей от попадания в руки крестьян («хлопув»), которые уже в первые дни конфликта показали свое предательство и большевистские симпатии».

А чего же еще ожидали поляки, если 18 лет считали хозяев родной земли «быдлом», а свое господство – «миссией по приобщению полешуков к европейской цивилизации»?!

Здесь свои встречали своих! И Иван Лимонт, из ранее упоминавшейся семьи, бросился на чердак, где мать хранила груши, чтобы высушить и продать для укрепления семейного бюджета. Схватив кошелку, юноша бросился к колонне красноармейцев, угощая освободителей. И таких примеров искренней радости лунинчан можно приводить множество!

Но самым большим доказательством того, что освобожденный народ выпрямился и не захочет вновь сгибаться в поклоне перед новоявленными «панами», стала вскоре развязанная фашистами против СССР война. Она не зря названа Великой Отчественной – жители нашего края вместе с народами всей страны давали отпор оккупантам до полной свободы родной земли. Многие – погибли. 20-летний разведчик партизанского отряда «За Родину» бригады им. Кирова Пинского соединения Иван Васильевич Лимонт был смертельно ранен 3 июля 1944 года. Сейчас в этот день отмечаем День независимости…

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.

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