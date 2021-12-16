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Более 63% белорусов планируют принять участие в референдуме по изменению Конституции

Более 63% белорусов планируют принять участие в референдуме по изменению Конституции. Такие данные социологического исследования “Беларусь: мнение о будущем”, организованного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, озвучил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В референдуме по изменению Конституции планируют принять участие более 63% респондентов.

 

 

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ “Институт социологии НАН Беларуси” совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование “Беларусь. Мнение о будущем”. В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка – многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняло интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих людей проблемах и будущем страны. Гражданами высказывались пожелания более частого проведения подобных социологических исследований. В ходе живого обсуждения с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктур, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.

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