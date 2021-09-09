Год народного единства

Брестчина встречает День народного единства. Программа праздничных мероприятий в области

11 сентября  приглашаем  на спортивные мероприятия «За единую Беларусь», которые состоятся во всех регионах области.

16 сентября в 17.00 присоединяйтесь к акции «Мы едины» на Набережной Ф.Скорины в  г.Бресте.

Флэшмоб и песенную эстафету проводят общественные организации  Ленинского района.

17 сентября в городе Береза состоятся  областные праздничные мероприятия.

Начнутся они в 17.00 с открытия реконструированного памятного знака на месте концентрационного лагеря Береза-Картузская и временной экспозиции в здании Красных казарм.

Продолжится праздник в 19.30 концертом на центральной площади города с участием делегаций со всех регионов области.

17 сентября мероприятия в Бресте начнутся с церемонии открытия мемориальной доски на месте захоронения воинов Красной Армии, погибших при освобождении Западной Беларуси в 1939 году – 9.30, парк культуры и отдыха имени 1 Мая.

Вечером концертные программы пройдут параллельно в парке 1 Мая и на улице Советской, 62. Начало – в 18.00.

18 сентября  состоится автопробег Береза – Брест. Старт в г. Березе в 8.30. Колонна автомашин прибудет в Брестскую крепость к 11.00. К автопробегу могут присоединяться все желающие.

С 12.00 до 15.00 на Набережной в Бресте будут представлены площадки подразделений МЧС, воинских частей Брестского гарнизона, ГАИ, Департамента охраны МВД. Вас также ожидает  показательное прохождение маломерных судов по реке Мухавец.

Своих зрителей ждет концертная программа  в парке культуры и отдыха с участием творческих коллективов города.

А в 15.00 на площадке у ТЦ «Экватор» по ул. Гаврилова начнется семейный праздник и концерт «С любовью – Бресту».

Завершатся мероприятия в 22.30 праздничным фейерверком.

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