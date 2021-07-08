Чем порадует лунинчан День города?

Программа празднования 77-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дня города Лунинца

10 июля 2021 года

10.00 – торжественный митинг, посвященный празднованию 77-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дню города Лунинца; возложение корзин с цветами к обелискам (городской сквер)

– 10.20 – старт автопробега по местам боевой Славы (городской сквер)

– 18.00 – игра по футболу среди команд второй лиги «Лунинец» – «Надежда» (стадион «Полесье»)

– 20.00 – 23.00 – вечерняя музыкально-танцевальная программа (площадь Ленина)