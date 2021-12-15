“День открытого письма” прошел в Богдановке

В агрогородок приехали представители органов власти, руководители служб и ведомств райисполкома, предприятий и организаций Лунинца, а также председатели горсельисполкомов.



На правах хозяина первым слово взял председатель местной “вертикали” Сергей Фурсевич. Он рассказал, как сегодня живут его земляки и что их волнует. Доклад Сергея Викторовича дополнили директор сельхозпредприятия “Хвоецкое” Василий Лозицкий, начальник ДРСУ-101 Александр Трухнов, директор жилищно-коммунального хозяйства Георгий Шпаковский, главный инженер водоканала Виталий Гаврилович, главный государственный санитарный врач района Виталий Дегтярев, заместитель начальника РОВД Александр Веренич.



Диалог с населением открыли вопросы, поступившие в специальные ящики заранее. Первый касался частичного ремонта улиц Сельской и Новой, съезда с дороги к магазинам и амбулатории, а также дороги, соединяющей Богдановку и деревню Камень Пинского района. Жители услышали, что улицы прогрейдируют и подсыпят в следующем году, а вот путь к соседям представляет собой лесную дорогу, которая не находится на балансе дорожной организации.

Необоснованными слухами назвал закрытие отделения банка в Богдановке директор ЦБУ №119 филиала 121 ОАО “АСБ “Беларусбанк” Игорь Сологуб. Такого в планах абсолютно не значится. А вот просьбу увеличить привоз свежих фруктов и овощей в магазины райпо удовлетворили сразу. По словам председателя правления Максима Сумара, чтобы обеспечить потребность местного населения, в график внесли изменения: указанные товары теперь будут доставлять по вторникам, четвергам и субботам.



Учиться расставлять правильные приоритеты призывал присутствующих председатель райисполкома Александр Пачко. Возможно, нынешние реалии далеки от наших желаний, но приспосабливаться к ним все равно нужно. Благополучие завтрашнего дня зависит от сегодняшних стараний каждого работника. Гораздо легче преодолеваются трудности, когда человек любит то, чем занимается, когда ценит малую родину, когда старается сделать ее лучше.



В том, что подобную форму работы с населением следует активно восстанавливать, убедил председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович. Па его словам, государство выстояло в непростых условиях, а значит нет сомнений, что мы воплотим в жизнь все свои планы. Причем, сделаем это вместе и сообща.