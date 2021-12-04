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Двум студенческим отрядам в Брестской области присвоили имена летчиков-героев

Двум студенческим отрядам в Брестской области присвоили имена погибших при выполнении задания в Барановичах летчиков-героев. Об этом стало известно сегодня на церемонии закрытия третьего трудового семестра, передает корреспондент БЕЛТА.

Отныне сельскохозяйственный отряд “Пущанцы” будет носить имя Героя Беларуси летчика Андрея Ничипорчика, а производственный отряд “Властелин” Барановичского государственного университета – Героя Беларуси Никиты Куконенко. Оба СО созданы в этом году, хорошо себя зарекомендовали и стали победителями в своих номинациях. “Пущанцы” трудились на сельхозобъектах в Каменецком районе, студенты БарГУ – на барановичском заводе “Атлант”.

“Наш отряд активно развивается, на него обратили внимание большое количество ребят. В студотрядовском движении есть патриотическая акция, когда отряду присваивается имя. Мы подумали и решили просить присвоить нашему “Властелину” имя одного из героически погибших летчиков. Для нас это большая честь”, – сказал комиссар отряда Алексей Коржик.

Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра прошла в недавно построенном медицинском комплексе, который был объявлен областной молодежной стройкой. В качестве бойцов СО и волонтеров БРСМ здесь отработали более 100 человек. Всего же в этом году в Брестской области было создано более 300 студотрядов, в которых трудились почти 3,7 тыс. юношей и девушек. Ребята работали в строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, сервисных и производственных отрядах.

“Студотряды – это реальное движение, которое не на бумаге, а на деле участвует в социально-экономическом развитии нашего государства. Уверен, что это движение будет продолжаться и дальше. Ведь вы не только помогаете решать актуальные вопросы и задачи в экономике, но и вместе со всем народом строите суверенную и независимую Беларусь”, – отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

Обращаясь к бойцам и командирам СО, второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров сказал: “Вы в очередной раз доказали, что труд, трудолюбие, уважение к человеку труда – это отличительная черта белорусской молодежи. Своим личным трудом вы помогали конкретному поселку, району, городу, области и стране в целом”. Он также поблагодарил местные органы власти, нанимателей, руководителей предприятий и организаций за поддержку студотрядовского движения, без которой трудно было бы достичь успеха.

Победителям трудового лета – 2021 вручили грамоты, благодарности, ценные подарки. В заключение церемонии ее участники открыли памятную доску, которая будет напоминать посетителям медицинского комплекса о вкладе студенческих отрядов в создание этого важного для областного центра социального объекта

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Наталья Лялюк

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