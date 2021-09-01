«Единожды солгав…»

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

Любимым занятием польских чиновников на «крэсах входних» было рассуждать о «физическом и интеллектуальном вырождении полешуков». Но факты опровергают их «выводы»!

Софья Моисеевна Безмен, которая много лет работала в бухгалтериях СШ №2 и СШ №3, вспоминала:

–В молодости за мной ухаживал польский юноша. Не скрывал симпатий и предлагал: была бы католичкой – женился бы! Но я не скрывала намерения остаться верной православию. Так и разошлись наши пути…

(Вероятно, у кавалера дома могла быть ситуация, подобно той, что описана в очерке «Атлантида», опубликованном в журналах США и Польши. Автор его – Мария Товяньска-Михальска, детство и юность которой пришлась на Лунинец. Когда ее дядя сказал матери, т.е. бабушке писательницы, что хочет жениться на белоруске, та заявила:

–Сын, предпочла бы увидеть тебя на катафалке…

Люди с подобным «гонором», превосходящим шовинизм, ощущали себя хозяевами на «крэсах всходних»!).

Но юным белорусам пример твердости веры показывали родители. Вот один из фактов. Михаил Уласик закончил на «отлично» польскую государственную гимназию. Власти предложили парню:

–Переходи в католичество – как поляку, тебе будут открыты все двери!

Юноша обратился за советом к матери. Софья Васильевна, известная лунинецкая повитуха, не лукавила:

–Предашь веру, значит, предашь и меня, и всю семью. Выбирай сам, ты уже взрослый…

Молодой человек отказался от лестной перспективы, но не смог устроиться на работу в Лунинце. Семья собрала денег, и младший направился за границу, к старшему брату, который на несколько лет раньше эмигрировал в поисках заработка. Вероятно, в Аргентину: родные запомнили, что через 2 года Михаил вернулся из «серебрянной страны». Вскоре началась война… С освобождением района в июле 1944-го был призван в Красную Армию. Дошел до Берлина, с боевыми наградами вернулся на малую родину…

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.