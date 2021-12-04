Экспозиция к 80-летию битвы за Москву открылась в Музее истории Великой Отечественной войны
Временная экспозиция “Битва за Москву. Бессмертие подвига”, посвященная 80-летию битвы за Москву открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.
На выставке представлено около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства, постоянно находящихся в фондах Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы.
Государственный музей обороны Москвы представил уникальные свидетельства бессмертного подвига защитников Москвы – снимки военных фотокорреспондентов Александра Устинова, Владимира Минкевича, Михаила Савина, плакаты периода начала битвы за Москву и документальные материалы.
Подлинные предметы из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны органично вписаны в повествование об обороне и контрнаступлении под Москвой. Это материалы, рассказывающие о судьбах бойцов и командиров Красной армии, уроженцев Беларуси и России, которые связала воедино война. Так, 17-летним студентом вместе с отцом вступил в народное ополчение Москвы Петр Бухтояров. В дальнейшем он прошел всю войну и участвовал в освобождении Беларуси. В народном ополчении начинался и боевой путь заслуженного художника РСФСР Николая Обрыньбы. Он попал в плен под Вязьмой, смог бежать и присоединился к белорусским партизанам бригады Дубова, действовавшей в Витебской области. Начальником артиллерии Западного фронта в период Московской битвы был белорус генерал-лейтенант артиллерии Иван Камера. Медалью “За оборону Москвы” был награжден уроженец Могилевской области Герой Советского Союза Александр Рабцевич – командир батальона отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, бойцы которой сражались и на передовой, и забрасывались в тыл противника.
Фотодокументальные материалы Музея Победы, расположенные в центральной части экспозиции, расскажут о подготовке и проведении уникального парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве.
Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и Министерства культуры Беларуси. Работа временной экспозиции продлится с 4 декабря до 30 января 2022 года.