Экспозиция к 80-летию битвы за Москву открылась в Музее истории Великой Отечественной войны

Временная экспозиция “Битва за Москву. Бессмертие подвига”, посвященная 80-летию битвы за Москву открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная цель выставки – через призму человеческих судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины, роль битвы за Москву в истории Великой Отечественной войны и ее значение для всего советско-германского фронта, актуальность событий под Москвой 1941-1942 годов для нынешнего и будущих поколений. Московская битва – одно из крупнейших сражений в истории мировых войн как по числу участников, так и по количеству военной техники и вооружения. Это пролог Победы, без которого нельзя понять и оценить ни наших жертв, ни наших достижений.

На выставке представлено около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства, постоянно находящихся в фондах Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы.

Государственный музей обороны Москвы представил уникальные свидетельства бессмертного подвига защитников Москвы – снимки военных фотокорреспондентов Александра Устинова, Владимира Минкевича, Михаила Савина, плакаты периода начала битвы за Москву и документальные материалы.

Подлинные предметы из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны органично вписаны в повествование об обороне и контрнаступлении под Москвой. Это материалы, рассказывающие о судьбах бойцов и командиров Красной армии, уроженцев Беларуси и России, которые связала воедино война. Так, 17-летним студентом вместе с отцом вступил в народное ополчение Москвы Петр Бухтояров. В дальнейшем он прошел всю войну и участвовал в освобождении Беларуси. В народном ополчении начинался и боевой путь заслуженного художника РСФСР Николая Обрыньбы. Он попал в плен под Вязьмой, смог бежать и присоединился к белорусским партизанам бригады Дубова, действовавшей в Витебской области. Начальником артиллерии Западного фронта в период Московской битвы был белорус генерал-лейтенант артиллерии Иван Камера. Медалью “За оборону Москвы” был награжден уроженец Могилевской области Герой Советского Союза Александр Рабцевич – командир батальона отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, бойцы которой сражались и на передовой, и забрасывались в тыл противника.

Фотодокументальные материалы Музея Победы, расположенные в центральной части экспозиции, расскажут о подготовке и проведении уникального парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве.

Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и Министерства культуры Беларуси. Работа временной экспозиции продлится с 4 декабря до 30 января 2022 года.