Согласно правилам, до 20 декабря включительно, новогоднее письмо милицейскому Деду Морозу нужно направить на электронную почту: uios@mvd.gov.by, или в direct Instagram@press_mvdby.

Принимать участие в проекте «Елка детских желаний» могут только дети.

Ближе к празднику организаторы проекта отберут до 10 желаний участников и исполнят их!

Также, задумка акции в том, чтобы дать ребятам-участникам проекта возможность почувствовать себя настоящими правоохранителями: посидеть за рулем милицейской машины, провести тренировку в тире или с четвероногим напарником.

Ждем Ваших писем и желаем, чтобы ваши заветные желания обязательно исполнились!