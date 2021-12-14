Год народного единства

«Елка детских желаний»

В Год народного единства МВД запустило проект.

 

Согласно правилам, до 20 декабря включительно, новогоднее письмо милицейскому Деду Морозу нужно направить на электронную почту: uios@mvd.gov.by, или в direct Instagram@press_mvdby.

Принимать участие в проекте «Елка детских желаний» могут только дети.

Ближе к празднику организаторы проекта отберут до 10 желаний участников и исполнят их!

Также, задумка акции в том, чтобы дать ребятам-участникам проекта возможность почувствовать себя настоящими правоохранителями: посидеть за рулем милицейской машины, провести тренировку в тире или с четвероногим напарником.

Ждем Ваших писем и желаем, чтобы ваши заветные желания обязательно исполнились!

 

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Елена Данилович

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