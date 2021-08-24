Форпост Новой Евразии

Региональный форум «Беларусь адзіная» прошел в Бресте. Проект можно считать пилотным, потому что именно Брестчина стала первой площадкой для проведения этого по-своему уникального мероприятия. Причем, особенность его не только в остроте и злободневности поднятых проблем, но и в составе экспертов, которые приняли участие в форуме. Все они – личности медийные, известны в нашей стране и за ее пределами глубокими и взвешенными взглядами на происходящие в обществе процессы.

Среди гостей регионального форума были Александр ШПАКОВСКИЙ, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальные концепции», член комиссии по выработке поправок к Конституции Республики Беларусь; Алексей ДЗЕРМАНТ, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог; Алексей АВДОНИН, руководитель проекта «Деньги и мир», специалист по системному многофакторному анализу финансово-экономических процессов; Анастасия БОБРОВА, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси. Модератором диалога (а именно такой была форма общения) выступил

декан факультета философии и социальных наук БГУ, историк, политолог и публицист Вадим ГИГИН.

Хочу сразу успокоить читателя: пусть не пугают вас высокие звания и научные степени гостей форума, потому что общение получилось простым и искренним. Судите сами.

Вадим Гигин изначально задал тон беседы, пригласив открыто поговорить «о настоящем и будущем», иными словами – о реалиях, в которых нам приходится жить. Как отметил в продолжение диалога Александр Шпаковский, сама жизнь доказала правильность того, что во время пандемии в Беларуси не остановили экономику. Сегодня рост ВВП – 3 процента, что весьма неплохо. Но он мог быть значительно выше, если бы не применяемые к нашей стране коллективным Западом экономические санкции. Они реально сдерживают нас в развитии. И все же – учат быть сильнее.

Анастасия Боброва назвала Брестчину лидером в Беларуси по многим показателям, в том числе и по демографии, напомнив, что в Программе социально-экономического развития страны обозначены четыре главных приоритета – счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государства-партнеры.

Алексей Авдонин уверен, что прошлогодняя попытка цветной революции в Беларуси ни что иное, как результат перепроизводства на Западе, его стремление захватить природные и человеческие ресурсы.

В связи с этим Алексей Дзермант употребил термин «Новая Евразия», объяснив его значение. Алексей Валерьевич упомянул, что Президент не зря сказал, что наша страна готова стать форпостом Новой Евразии: «Это очень точное отражение того, какую трансформацию в сфере международных отношений мы сейчас переживаем, и что будет дальше. Ранее белорусы, исходя из своего менталитета и исторических особенностей, пытались выстроить роль своеобразного моста или коммуникатора между Западом и Востоком. К сожалению, не по нашей воле произошла попытка этот мост взорвать. Более того, мы видели прямое участие западных спецслужб и правительств в попытке цветной революции».

Далее Алексей Дзермант отметил, что сегодня Беларусь можно назвать Брестской крепостью Новой Евразии. Жесткое размежевание помогло понять, кто мы и с кем мы. Сегодня уже нет сомнения, что именно нынешние наши союзники Российская Федерация и Китай будут определять «конфигурацию сил в Евразии в будущем».

Вместе с тем, известный политолог подчеркнул, что в экспертном сообществе есть понимание того, что события прошлого года происходили во многом из-за нашей идеологической неопределенности. «Сейчас это понимание появилось. Теперь мы стоим, как форпост. И, несомненно, что атака на белорусское государство имела стратегической целью Россию. …Мы для России – стратегически важный союзник. …За нами – Россия, у которой серьезнейший военный потенциал. Также за нами – Китай, который вскоре станет первой экономикой мира», – уверенно подчеркнул известный политолог.

Безусловно, в процессе разговора и эксперты, и сидящие в зале неединожды обращали взгляд в недавнее прошлое, вспоминая августовские события 2020 года.

– Признание ошибок не должно превращаться в самобичевание, а то часто можно услышать, что мы проиграли информационную войну. Все-таки мы выстояли и победили. Немногие государства оказываются в состоянии перемолоть этот вызов цветной революции, – уверен Александр Шпаковский. Он не отрицал, что были допущены определенные ошибки, сложились предпосылки для попытки мятежа. Одной из таких ошибок Александр Павлович назвал игнорирование фактора новых медиа, деструктивное влияние ютуб- и телеграм-каналов.

– И еще одна ошибка касается разрешения деятельности НКО (некоммерческих организаций – ред.) с иностранным финансированием, – уверен Александр Шпаковский. – Выбирая для себя роль переговорной площадки по Украине, мы пытались договориться с Западом, что там откажутся от насильственного свержения власти в нашей стране. И я прекрасно знаю, что они это обещали, но, как видим, обманывали…

Возвращаясь к работе с современными СМИ, Вадим Гигин согласился с тем, что в свое время в стране упустили общественное настроение:

– Сегодня мы находимся в такой пограничной ситуации, когда вроде бы выстояли, достигли успеха. Но, с другой стороны, возможно, с учетом ошибок следует поменять выстроенную систему. И тогда встает вопрос: а выстоит ли новая система? А то, что попытки взломать ее будут, это несомненно.

В таких условиях новое звучание и абсолютно новый весомый смысл приобретает национальная идея.

– Идея, конечно, необходима, – уверен Алексей Дзермант. – Прежде всего, это целеполагание – куда движется государство и его граждане. Образ будущего и должен быть национальной идеей.

В продолжение темы политолог подчеркнул, что национальная идея в нашем обществе есть. Прежде всего, это наше представление о правильном образе жизни, о наших целях и о нашем месте в мире.

– Когда мы заявляем о том, что еще не выработали национальную идею, мы не понимаем, что у нас уже построено за очень короткий временной промежуток сильное государство, – отметил Алексей Дзермант. – Мы выстроили так у себя этнический и межконфессиональный мир, что нам могут позавидовать многие страны.

В унисон с коллегой выступил Александр Шпаковский:

– В одном из интервью Президент Беларуси Александр Лукашенко простыми словами сформулировал национальную идею. Он сказал, что она заключается в том, что молодая мама вечером может спокойно выйти на улицу со своим ребенком, понимая, что она находится в полной безопасности и обеспечена всем необходимым. Президент говорил о семье в ее традиционном понимании, безопасности, правопорядке, социальной справедливости, миролюбивом характере нашей политики.

В контексте сказанного Александр Шпаковский обратился к работе в Конституционной комиссии, отметив, что один из немногих вопросов, по которому вообще не было споров, это институт семьи. Представители всех ветвей религии в своих обращениях были едины, предлагая закрепить в Конституции понятие семьи как брак между мужчиной и женщиной.

Поднимались на форуме и вопросы политического устройства нашей страны, в частности, роли в ней Всебелорусского народного собрания, которому предполагается передать ряд серьезных компетенций. Обсуждая принципы формирования его состава, большинство приехавших из регионов высказались за то, чтобы входили в ВНС не только представители депутатского корпуса всех уровней, но и другие делегаты из народа.

Шел разговор и о необходимости переформатирования политического поля, исключая, тем не менее, политический хаос. В настоящее время в стране существует 15 политических партий и 2200 общественных объединений. После предполагаемой «перезагрузки» не все они пройдут перерегистрацию – останутся наиболее успешные.

Не менее злободневный вопрос – воспитание подрастающего поколения. И эксперты, и присутствующие в зале сошлись в единой мысли, что ведущими в этом непростом процессе должны быть семья и школа. Весома роль молодежных организаций и лидера движения – БРСМ.

Вопросы из зала были самыми разными. Так, один из них касался причин, по которым некоторые белорусы уезжают за границу, в частности, в Польшу. Ведь бытует мнение, что там люди живут лучше. Своим видением ситуации поделился Алексей Авдонин:

– Тот эффект, который получила Польша, возник по двум причинам. После объединения Германии огромные средства пошли на территорию бывшей ГДР, куда на заработки уехало много поляков. Этот финансовый фон перешел и на Польшу, но вскоре иссяк. Потребовались новые финансовые вливания. Они поступали от Евросоюза, МВФ и Всемирного банка. Однако исследования показывают, что сегодня соседнее с нами государство находится в огромных долгах. Уровень задолженности достигает почти 100 процентов от ВВП. В пересчете на одного гражданина страны это около 12 тысяч евро. И задолженность не уменьшается, а только растет, потому что отраслей экономики, которые генерируют прибавочную стоимость, у них нет. Они были разрушены в 1990-е годы. И тот эффект, который мы наблюдали и который называют «польским чудом», на самом деле является искусственным. Экономика просто посажена на финансовую иглу.

Развивая эту мысль, Алексей Авдонин высказал уверенность, что Польша нынче для Запада не более, чем «красивая этикетка». В конце 2019 года политологу довелось проехать по Польше, Чехии, но не по международным трассам, которые построены и содержатся за счет Евросоюза, а по второстепенным. Увидел он там полуразваленные города и дороги в неприглядном состоянии. Причем, восстанавливать их никто не собирается: потому что те же немцы не хотят инвестировать в чужое.

Александр Шпаковский и вовсе уверен, что многие исторические катаклизмы следует рассматривать с точки зрения борьбы за человеческие ресурсы. Ведь в западных странах давно и четко для себя сформулировали, что для обеспечения экономического роста им нужны дополнительная рабочая сила. Желательно – дешевая. Именно ее поставляет сегодня туда соседняя Украина. Примерно таким же донором должна была стать и наша Беларусь.

Не стала. И очень хочется надеяться, что не станет. Сегодня это зависит от каждого из нас.