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Головченко: у правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС

У правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Мы сейчас стараемся более точно оценить влияние секторальных санкций на экономику. У нас есть четкий план работы в этих условиях. Возможно, мы станем еще более мотивированными. Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Я бы сказал, что для нас это определенный мотивирующий и стимулирующий фактор», — отметил Роман Головченко.

По его словам, планируется активно развивать и сотрудничество с традиционными партнерами. Так, недавно премьер-министр Беларуси совершил рабочую поездку в Казахстан. «В ходе визита мы нашли конкретные проекты, за счет которых будем прирастать в следующие несколько лет», — подчеркнул он.

Роман Головченко также ответил на вопрос, как введение санкций повлияет на сотрудничество с европейскими финансовыми структурами. «У нас был и остается серьезный пакет проектов, которые уже одобрены европейскими финансовыми институтами, по которым приняты все необходимые решения. Возможно, будут приниматься какие-то разъясняющие акты в Евросоюзе, но, насколько я информирован, действие этих санкций не распространяется на ранее заключенные соглашения. Даже если они по каким-то причинам поставят на паузу либо откажутся от реализации этих проектов, мы знаем, как заместить эти ресурсы, — где-то своими собственными, где-то заемными средствами. Работаем с азиатскими инвесторами, фондами ряда других государств», — сказал он.

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