Как Лунинетчина отпразднует День народного единства

В четверг, 16 сентября, в 14.30 в городском сквере состоится церемония возложения цветов к обелискам погибшим в годы Великой Отечественной войны. Торжественная часть и праздничный концерт пройдут в ГДК. Начало в 15.00.

Спортивно-массовое мероприятие пройдет на стадионе “Полесье” в пятницу, 17 сентября, в 18.30. В программе: мини-футбол, волейбол, баскетбол, а также соревнования на меткость при направлении футбольного мяча в перекладину и теннисный “марафон”.

Также много интересного подготовили работники сферы культуры на местах, готовят администрации совместно с профсоюзными коллективами на предприятиях и в организациях. Обязательно расскажем о них на сайте и в ближайшем выпуске районной газеты.

Областные мероприятия пройдут 17 сентября в Березе. Познакомиться с программой можно здесь.