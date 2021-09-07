Кому нужно учиться толерантности?

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

Представители стран Европейского Союза, с которыми время от времени встречаюсь, всегда подчеркивали: Беларуси «надо учиться толерантности» в отношении других народов. Даже те, кто сравнительно недавно стал жителем «дальнего зарубежья», не хотели слышать моих исторических аргументов.

«Наши прадеды жили в Польше». Нет, наши прадеды жили в России, частью территории которой была Лунинетчина вплоть до провозглашения 1 января 1919 года Советской Беларуси.

«С нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война». Нет, еще в 1938 году Германия аннексировала Судеты. Польша, пользуясь случаем, «откусила» у чехов Тешинскую область. Но советские люди терпимо относились к этому факту, не желая усугублять остроту противоречий между ПНР и ЧССР.

«Пакт Молотова-Риббентропа способствовал разделению Польши». И мы до сих пор терпим эту трактовку документа, даже закрепленную в учебниках! Нет, это благодаря Советскому Союзу Западная Белоруссия воссоединилась с братьями из Восточной, чтобы жить единым народом. Это нас, белорусов, защитил Сталин, начав 17 сентября 1939 года освободительный поход Красной Армии, которую восторженно встречал угнетенный народ!..

Со студенческих лет моей лучшей подругой стала гражданка Польши. Связь с ней поддерживала и после окончания вуза, дважды (в 1997 и 2002 годах) ездила в гости. Кстати, мужем ее стал белорус, я была свидетельницей на их свадьбе в Минске. Защитив диссертацию на звание кандидата наук в БГУ, моя подруга преподавала в университете на своей родине. В счастливой семье родилось двое детей.

С начала нового века она присылала национальные газеты, где в дни памятных дат многочисленных польских антироссийских восстаний печаталась карта Польши в границах до сентября 1939 года. Моя подруга всегда адресовала мне один вопрос: «Почему вы не возмущаетесь подобного рода провокациями?»

Что я могла ответить? Что стараемся искать моменты, не разделяющие, а объединяющие народы? Что белорусы придерживаются принципа, «кто старое помянет, тому глаз вон»? Оказывается, кто историю забудет, может лишиться не только глаз, но и жизни, и независимости страны.

Однажды моя подруга написала, что задыхается в обстановке русофобии и нагнетания антироссийской истерии. 15 лет назад она с семьей эмигрировала из Польши в США. Говорит, что ощущает себя лучше, хотя ей, доктору филологических наук, приходится продавать галантерею в итальянском магазине…

Так какой стране нужно учиться толерантности?

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.