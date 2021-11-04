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Краеведы разыскивают информацию о послевоенных Микашевичах

Летом 1944 года Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Однако на полях, еще не успевших остыть от жаркого пыла сражений, по-прежнему оставался смертоносный металл – неразорвавшиеся снаряды, авиабомбы, мины и другие боеприпасы, которые продолжали уносить жизни людей. Не обошла стороной эта напасть и Микашевичи. Уже много лет учащиеся учреждений образования города ухаживают за могилами тех, кто погиб при разминировании малой родины от страшных «подарков» оккупантов.
– Такие мероприятия несут глубокий воспитательный смысл. Дети учатся с уважением относиться к прошлому своего родного края, – рассказывает учитель истории Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского Екатерина Корнева. – После одного из посещений захоронений разминеров, (а именно так «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией Сергея Кузнецова определяет специалистов такого рода), у наших старшеклассников в который раз возник вопрос: «Как получилось, что практически их ровесники занимались таким серьезным делом?».
Ответ на него решил найти 11-классник Евгений Заночкин. Однако на деле сделать это оказалось не так просто. Чтобы на примере послевоенных Микашевич изучить проблему разминирования территории Лунинетчины после освобождения от немецко-фашистских захватчиков, а также роль юношей и девушек допризывного возраста в этой опасной работе, ему пришлось провести самое настоящее расследование.
– Информация о разминировании много лет была засекречена, – подчеркивает Екатерина Анатольевна. – Да и сегодня немало интересных документов недоступны для широкого круга читателей. Поэтому необходимую информацию пришлось собирали по крупицам в различных источниках. На официальных сайтах облисполкомов, в книгах, беседах с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны попытались найти сведения о минерах, которых мобилизовали согласно постановлению Государственного Комитета Обороны СССР №5216 от 19 февраля 1944 г. «О привлечении организаций Осоавиахима к работам по разминированию и сбору трофейного и отечественного имущества в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
В ходе исследования удалось выяснить немало новых интересных фактов. Так, Центральный совет Осоавиахима БССР (предшественник ДОСААФа) в сжатые сроки в каждом освобожденном районе организовал и обучил 32 специальные команды, в состав которых входили 1516 бойцов и 106 инструкторов из числа бывших партизанских подрывников.
Благодаря этому уже к концу июня 1944 года они очистили, проверили и сдали более 25 тысяч квадратных километров территорий в Гомельской, Могилевской и Полесской областях. Об объемах проведенных работ свидетельствовал и тот факт, что на обследованной территории, без учета других видов боеприпасов, к тому времени уже обезвредили свыше 220 тысяч мин.
– Однако у этого была своя, трагическая сторона медали, – констатирует учитель. – Членом Осоавиахима можно было стать в 14 лет, поэтому в командах по разминированию мобилизовали юношей и девушек, подростков допризывного возраста, фактически детей. Пройдя только краткий инструктаж и недолгое обучение, многие из них гибли, некоторые  навсегда остались покалеченными. Информации о точном количестве погибших во время разминирования территории Беларуси нет до сих пор, однако свидетельства непосредственных участников тех событий, родных и близких разминеров заставляют предположить, что эта цифра велика.
В исследовательской работе отдельная глава отведена известному на Лунинетчине педагогу – Аркадию Чаше, который в детстве пострадал из-за страшных «сокровищ» войны. А вот о 18-летнем Эдуарде Максимовиче, 17-летних Антоне Олешек и Алексее Высоцком, погибших во время разминирования Микашевич, удалось собрать совсем немного сведений. Как, впрочем, и об обстоятельствах их смерти.
– Несмотря на то, что исследовательская работа «Детство, опаленное войной» уже завершена и стала победительницей районного этапа епархиальной ученической конференции «Человек, общество, государство в свете православия», на этом наш поиск не закончился, – говорит Екатерина Анатольевна. –  Администрация гимназии им. В.И. Недведского отпраила письма в Пинский зональный архив, в военный комиссариат Лунинецкого и Ганцевичского районов, Министерство обороны РБ и другие инстанции, которые могут владеть информацией о послевоенном разминировании Микашевич.
– Время неумолимо, сегодня практически не осталось живых свидетелей тех непростых, но очень славных лет, – подчеркивает Екатерина Корнева. – И все же хочется обратиться к жителям района: если вы владеете хоть какой-либо информацией по теме разминирования края, искренне просим поделиться. Нам интересно все – фотоснимки, воспоминания, пересказы, вырезки из газет и другие исторические сведения.

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Наталья Лялюк

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