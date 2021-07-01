Кто из лунинчан стал лучшим на Брестчине?

Независимость страны куется коллективным трудом, заявил на церемонии чествования лауреатов звания «Человек года Брестчины» и организаций, занесенных на областную Доску почета, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

«За последние пять лет Брестская область достигла высочайших результатов в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, совокупном развитии. Много вложено инвестиций, построено, есть задел на будущее. Без идей, творческого подхода лучших людей региона это невозможно было бы сделать. Именно вашим трудом, вашими трудовыми коллективами куется независимость страны», – подчеркнул выступая перед приглашенными, губернатор. Он поблагодарил лауреатов за плодотворную работу, поздравил с наступающим государственным праздником.

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие области по итогам работы за 2020 год почетного звания «Человек года Брестчины» в различных сферах удостоены 15 жителей региона. Диплом лауреата среди прочих вручен директору Лунинецкой детской школы искусств Ольге Белоус.

Также на Доску почета Брестской области занесены победители соревнования за достижение наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития среди городов, районов, поселковых и сельских советов, организаций и учреждений. Лучшими из нашего района признаны Лахвенский сельский совет и частное предприятие “Виктория”.

Самых теплых слов были удостоены лауреаты конкурсов Премий Правительства и Брестского облисполкома за достижения в области качества. Заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Александр Бурак, принявший участие в церемонии, отметил, что Брестская область традиционно является одним из лидеров в области качества в масштабах страны. Из его рук награды получили победители конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь 2020 года».

Евгений ЛИТВИНОВИЧ, “Заря“. Фото Валерия КОРОЛЯ.