Летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко посмертно присвоено звание «Герой Беларуси». Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Командир и летчик учебно-боевого авиационного звена учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил удостоены этого высокого звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Как сообщалось БЕЛТА, во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж — командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.

Увековечить героев

Архитектурно-градостроительный совет в Барановичах инициировал название двух проектируемых улиц в новом микрорайоне «Северный-2» именами геройски погибших в мае этого года в небе над городом летчиков 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы (г. Лида) Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.

На совете было рассмотрено десять вариантов, предложенных жителями города. Учитывая пожелания горожан, а также барановичских и лидских авиаторов, большинством голосов было принято решение назвать две проектируемые улицы именами погибших летчиков, которые увели практически неуправляемый самолет подальше от густонаселенной жилой застройки. Это дань уважения горожан семьям погибших авиаторов, ценой своих жизней предотвративших большую беду. Новые улицы будут расположены перпендикулярно друг к другу в первом квартале застройки нового микрорайона, ограниченного улицами Жукова, Домашевичская, Доменикана и проспектом Советский. Окончательное решение об наименовании улицей майора Ничипорчика и улицей лейтенанта Куконенко должен будет принять Барановичский городской Совет депутатов.