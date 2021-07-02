Год народного единства

Лукашенко заявил о проведенной в Беларуси масштабной антитеррористической операции

В Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

 

На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось. Президент пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться: “Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем”.

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L N

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