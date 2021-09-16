Лунинетчина торжественно отметила День народного единства

Многолюдно и ярко, солнечно, но ветрено было сегодня в городском сквере возле обелисков погибшим в Великой Отечественной войне. Здесь собрались представители местной власти, трудовых коллективов, общественных организаций, военнослужащие и молодежь. Под мирные залпы к подножию легли корзины и живые цветы…

После митинга-реквиема участники перешли в ГДК. Организаторы позаботились о том, чтобы по-особенному украсить вход, холл и сцену. Тематические выставки, подготовленные работниками краеведческого музея, центра детского творчества и отдела культуры, привлекали богатым разнообразием.

С приветственным словом к землякам обратились председатели: райисполкома – Александр Пачко и райсовета – Виктор Рафалович. Под бурные аплодисменты они вручили высшие награды района ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Лунинетчины Павлу Добринцу, ветерану педагогического труда Александре Кулага, начальнику сектора материально-технического обеспечения ОАО «Спецжелезобетон» Александру Вотякову, а также директорам: СШ №2 г. Лунинца – Николаю Городковцу и ОАО «Лунинецкий молочный завод» – Сергею Карпцу.

Зрителей порадовали номера концертной программы, каждый их которых был проникнут любовью к Беларуси, памятью к героическому прошлому, гордостью за будущее поколение.

Также много интересного подготовили работники сферы культуры на местах, готовят администрации совместно с профсоюзными коллективами на предприятиях и в организациях. Обязательно расскажем о них на сайте и в ближайшем выпуске районной газеты.

Областные мероприятия пройдут 17 сентября в Березе. Познакомиться с программой можно здесь.