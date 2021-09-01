Масштабный автопробег пройдет 3-4 сентября на Брестчине. В маршрут включен Лунинец

Автопробег «Символ единства» приурочен к Году народного единства. Организатором мероприятия выступает РОО «Патриоты Беларуси».

Символ акции — зерно урожая 2021 года. В каждом районе труженики передадут участникам автопробега мешочек зерна нового урожая. Затем из собранного со всех районов зерна планируется испечь большой каравай.

Старт автопробега со стоянки мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 3 сентября в 9.30. В 9.15 возложение цветов к Вечному огню.

Желающие могут присоединиться к автопробегу по следующему маршруту:

3 СЕНТЯБРЯ

🔹9:30-10:00 — г. Брест, Брестский район, ГУ «МК «Брестская крепость-герой»

🔹10:40-10:55 — Малоритский район, д. Великорита

🔹11:45-12:00 — г. Кобрин

🔹12:30-12:45 — г. Жабинка

🔹13:15-13:30 — г. Каменец, Каменецкая башня

🔹15:00-15:15 — Пружанский район, Дворцовый комплекс Сапегов.

🔹15:45-16:00 — Ивацевичский район, г. Коссово, Дворец Пусловских

🔹16:40-16:55 — г. Береза

🔹17:40-17:55 — г. Дрогичин

🔹18:25-18:40 — г. Иваново

4 СЕНТЯБРЯ

🔹8:30-9:00 — г. Столин

🔹10:00-10:20 — г. Пинск

🔹10:20-11:25 — переезд г. Пинск – г. Лунинец

🔹11:25-11:40 — г. Лунинец

🔹11:40-12:50 — переезд г. Лунинец — г. Ганцевичи

🔹12:50-13:05 — г. Ганцевичи

🔹14:00-14:15 — г. Ляховичи

🔹14:40-14:55 — г. Барановичи