Мероприятия по благоустройству проходят в Микашевичах на этой неделе

Задействованы практически все крупные предприятия и организации города. Объемами работ определены наведение порядка на Еврейском кладбище и в сквере между улицами Франциска Скорины и Строителей, благоустройство земельных участков около въездных знаков на улицах Первомайской и Ленинской, уборка мусора в лесном массиве вблизи дома №39 по улице Первомайской. Понятно, что этим перечень объектов не ограничивается. Предполагается, что все учреждения, организации и предприятия обратят самое пристальное внимание на состояние подведомственных территорий. Самое активное участие в мероприятиях могут и должны принять жители Микашевич. Ведь санитарное состояние молодого города и его красота по-прежнему зависят не только от коммунальных и иных служб, призванных наводить и поддерживать порядок в населенных пунктах, но и от самих жителей.