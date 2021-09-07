Год народного единства

Мероприятия по благоустройству проходят в Микашевичах на этой неделе

Задействованы практически все крупные предприятия и организации города.  Объемами работ определены наведение порядка на Еврейском кладбище и в сквере между улицами Франциска Скорины и Строителей, благоустройство земельных участков  около въездных знаков на улицах  Первомайской и Ленинской, уборка мусора в лесном массиве вблизи дома №39 по улице Первомайской. Понятно, что этим перечень объектов не ограничивается. Предполагается, что все учреждения, организации и предприятия обратят самое пристальное внимание на состояние подведомственных территорий.  Самое активное участие в мероприятиях могут и должны принять жители Микашевич. Ведь санитарное состояние молодого города и его красота по-прежнему зависят не только от коммунальных и иных служб, призванных наводить и поддерживать порядок в населенных пунктах, но и от самих жителей.

Показать больше
Photo of Татьяна Войтеховская

Татьяна Войтеховская

Похожие статьи

Photo of Кому нужно учиться толерантности?

Кому нужно учиться толерантности?

Photo of «Нас больше»

«Нас больше»

Photo of «Мина замедленного действия»

«Мина замедленного действия»

Photo of Республиканский автопробег “Символ единства” сегодня встречали в Лунинце

Республиканский автопробег “Символ единства” сегодня встречали в Лунинце

Photo of 17 сентября 1939 года

17 сентября 1939 года

Photo of Республиканский автопробег-марафон «Символ единства» стартовал сегодня в Бресте

Республиканский автопробег-марафон «Символ единства» стартовал сегодня в Бресте

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть