Год народного единства

Молодежная диалоговая площадка прошла в филиале “ОРО” райпо

На базе филиала «Оптово-розничное объединение» Лунинецкого РАЙПО прошла молодёжная диалоговая площадка «Открытый диалог» – «Беларусь на карте мира».


Открытый диалог приурочен к празднованию Дня Октябрьской революции. В нём приняли участие первый секретарь Лунинецкого РК ОО «БРСМ» Ольга Арабей, председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорь Гапон, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Лунинецкого райисполкома Игорь Горгун. Также затронули тему вакцинации против COVID-19 и гриппа.

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