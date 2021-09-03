Накануне «зари с востока»

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

Недавно публиковали воспоминания Марии Софроновны Бушило из Бостыни. 1 сентября 1939 года ее вызывали на «постэрунэк», но служанка полицейского предупредила односельчанку, и будущий депутат Верховного Совета СССР скрылась в лесу.

А железнодорожнику В.И. Лимонту не удалось избежать ареста. Семья все время находилась на подозрении у польских властей, потому что сестра его жены жила в Минске и была замужем за чекистом. 1 сентября 1939 года Василия Ивановича забрали в полицию. Дочь, Елена Сущ, рассказывала:

–Этот год вообще был очень тяжелым. Старший брат, солдат Войска Польского, участвовал в польско-немецкой войне, которую впоследствии назвали Второй мировой. Второму брату поляки также приказали идти с обозом. А 1 сентября и отца арестовали. Семья страдала от слухов. Как только сообщали, что везут пленных, бежали на железнодорожный мост. Но затем маме приснилось, что из леса вернулись три кабана, и она успокоила детей. Действительно, вскоре мы дождались отца и братьев.

Как оказалось, Василия Ивановича Лимонта вывезли в концлагерь – Березу-Картузскую. Узника освободила Красная Армия. Он неузнаваемо изменился. Польские полицейские забирали здорового 60-летнего мужчину. Через три недели вернулся замученный и искалеченный человек, на которого страшно было смотреть.

Он никому не признался, что с ним делали, повторяя только: «Поляки не могут называться людьми…».

Здоровье не удалось восстановить. Через несколько лет ушел в могилу…

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.