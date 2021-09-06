Год народного единства

«Нас больше»

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

 

В начале 1940 года были депортированы сотни жителей нашего края, подавляющее большинство которых – польские офицеры, чиновники, полицейские, паны, жандармы, фабриканты, тюремная охрана, осадники (польские колонисты, которых селили, чтобы разбавить этнический состав белорусских земель), члены шовинистических организаций и польских буржуазных партий с семьями.

В числе первых спецпереселению подлежали и работники лесной стражи. У одного из репрессированных лесников остался сын, который с началом немецко-фашистской оккупации люто стал мстить односельчанам-активистам. На его совести – кровь и смерть десятков замученных безвинных людей. В 1943 году предателя настигла расплата – его убили односельчане-партизаны… Главу семьи скромно похоронили, установив на могиле обычный деревянный крест, но недобрая слава шлейфом тянулась и за другими представителями этой фамилии.

Собирая материалы для книги «Память. Лунинецкий район», много запросов направляла в соответствующие архивы. Пришел ответ и по поводу выше упомянутого лесника. Он не доехал до места ссылки – умер по дороге. Позднее передала сведения родным репрессированного – у них появилась возможность поминать деда и прадеда в указанный в документе день.

Недавно была на кладбище. Внук лесника установил своему отцу-предателю помпезный памятник. Мне жаль эту семью – они ничего не поняли…

Репрессии не коснулись моего деда, лесника Лунинецкого лесничества в довоенное и послевоенное время.

–Дед, почему всех вывозили, а вас оставили? – недоумевала я в свое время.

–Не всех, – веско уточнял дед. – Давай не будем трогать то сложное время. На все Господня воля…

На алтарь Победы в Великой Отечественной войне возложены жизни матери и трех дочерей деда – жертв фашизма при трагедии Мелесницы. Погибли сводный брат деда и брат его жены, моей бабушки, – партизаны отряда «За Родину» бригады им. Кирова Пинского соединения. Десятками исчисляются погибшие двоюродные братья и сестры, племянники…

Когда после войны начались расследования злодеяний фашистских пособников, деда приглашали дать свидетельские показания в суде. Он отказался:

–Родных мне никто не вернет. Пусть этих предателей судит Бог и закон…

В разговорах с дедом я не раз пыталась узнать о местных коллаборационистах, как сейчас, аналогично с Европой, и у нас называют предателей, но он не поддерживал эту тему, ссылаясь на библейское предание:

–Даже среди двенадцати апостолов один был Иуда. Пусть 1/12 часть народа предаст – честных людей все равно больше…

Возможно, найдутся желающие разобраться с делом каждого из тех, кто «вольно или невольно» подвергся репрессиям, чтобы достойные судьбы стали известны современникам. Но оказалось, что и воссоединительной осенью в нашем крае были люди, которые объективно оценивали ситуацию, отмечая в дневнике:

«…На сердце еще не весело. Вешние воды входят в берега. Много несчастья причинил разлив. Уже стало спокойней. Но я еще не могу успокоиться. Мне кажется, за мной следят, вот-вот меня возьмут. Вот-вот кто-то придет и откроет, что я вредный элемент. Но другой голос твердо диктует мне: не бойся. Ведь ты уже у своих. Ведь это твои братья пришли, и ты только осмотрись. Ведь ты свободен, и силен еще, и полон энергии. Теперь только жить и работать для блага Родины. Радуйся. И я успокаиваюсь. Да ведь это правда».

16 октября 1939 года эти слова записал работающий в лесном хозяйстве («при Польше», в довоенное время, в годы немецко-фашистской оккупации, помогая партизанам, а также после войны) Василий Васильевич Негатин, которого сегодня называем «краеведом номер один». Честных людей больше…

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.

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