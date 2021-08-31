Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

Стихи, выученные на память в детском возрасте, помнятся всю жизнь, поэтому иногда старые лунинчане с улыбкой цитировали четверостишие «Kto ty jesteś? Polak mały…» (как их родители – выученную в царское время молитву «Отче наш»). Когда слышу, как мои ровесники восхваляют образование «при Польше», всегда рекомендую им обратиться к старожилам. Для тех, кто учился в «повшехной» школе, самым болезненным воспоминанием является линейка, которой били по рукам – «лапам». Возможно, за детские шалости, но чаще всего – за ненароком сказанное по-русски или по-белорусски слово. Лариса Захаровна Чирец рассказывала, что ей и сейчас болят пальцы от подобной «науки»…

За «непольскую» речь детей могли оштрафовать родителей. Перечень же наказаний для взрослых был достаточно широк.

Нина Михайловна Молодянович рассказывала, что с их соседей полицейский взыскал штраф за занавеску, закрывавшую печь, – на ней было вышито русскими буквами изречение: «Не красна изба углами, а красна – пирогами».

Надо ли говорить, что в сфере образования проводилась жесткая политика ополячивания?! Лишь в первое десятилетие Русское благотворительное общество, организовав в Лунинце частное реальное училище (закрытое в 1929 году), дало возможность детям белорусов продолжить образование. Но грамотному православному человеку сложно было надеяться на достойное трудоустройство. Чтобы не изменять вере, многие становились на духовную стезю. Так поступили, к примеру, двое сыновей железнодорожника Максима Лопатко – Александр и Петр. Оба закончили Лунинецкую «реалку», Виленскую духовную семинарию, богословский факультет Варшавского университета с присвоением звания «магистр православной теологии». В дальнейшем служили священниками. Аналогичный путь прошел, закончив пастырские курсы в Яблочинском Свято-Онуфриевском монастыре, Николай Александрович Яновский, который с 1944 года служил, а с 1954 по 1987 гг. был настоятелем Лунинецкого Свято-Крестовоздвиженского храма.

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.