Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения

Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения.

Координация работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.

‼️Мнения граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, а также возможные предложения направляются в Национальный центр правовой информации:

✔️по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;

✔️посредством заполнения электронной формы, находящейся на Национальном правовом интернет-портале по адресу https://sbor.pravo.by;

✔️в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой “Конституция”.

📌С проектом изменений Конституции можно также ознакомиться на интернет-портале Президента Республики Беларусь.